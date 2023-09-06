هيدي كرم تفجر مفاجأة بسبب رفضها دور وداد في جعفر العمدة

فجرت الفنانة هيدي كرم، مفاجأة من العيار الثقيل عن رفضها المشاركة فى مسلسل "جعفر العمدة" وتقديم شخصية وداد.

وقالت “كرم” في تصريحات تلفزيونية: رفضت دور وداد فى جعفر العمدة لأسباب شخصية ولكنى كنت أتمنى أن أكون ضمن منظومة النجاح والذى حققها العمل فى رمضان الماضي".

وأضافت: جورى بكر قدمت الدور بشكل رائع وسعدت جدا لنجاحها في المسلسل.

هيدى كرم

وكشفت الفنانة هيدى كرم عن انتهائها من تصوير فيلم “ آل شلبى” بطولة الفنانة لبلبة ، سوسن بدر، ليلي علوى وإخراج آيتن أمين.

وقالت هيدي كريم في تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش حضورها الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما: انتهيت من تصوير فيلم “ آل شلبى ” وهو فيلم اجتماعى كوميدي من إخراج آيتن أمين وإنتاج سينرجى وبطولة لبلبة ، سوسن بدر ، ليلى علوى ".

وأضافت هيدى كرم :" بجسد دور الشقيقة الأصغر لبلبة وسوسن بدر وليلى علوى ولسبب ما بنجتمع فى مكان واحد بـ أولادنا وأحفادنا ".