الموت يفجع الفنان طه دسوقي.. تفاصيل

نشر الفنان طه دسوقى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يعلن فيه عن رحيل عمه.

طه دسوقى

وقال طه دسوقى: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عمي محمد دسوقي جنيدي.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

طه دسوقى

شهد مهرجان القاهرة للدراما الظهور الأول للفنان طه دسوقي برفقة زوجته نادين كيديشيان بعد أيام قليلة من احتفالهما بزواجهما.

وظهر طه دسوقي على ريد كاربت المهرجان مع زوجته، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية.

زواج طه دسوقي

انتشرت على السوشيال ميديا الصور الأولى من حفل زفاف الفنان طه دسوقي على الاستايلست نادين كيديشيان.

وظهرت نادين كيديشيان بإطلالة ساحرة وجذابة، فقد اختارت فستانا باللون الأبيض كت ومزين بالورود من الجزء العلوى، والجزء السفلي منفوش من الدانتيل ومزدة بفتحة تكشف عن الساقين.

وتركت نادين شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، مع اختيار تاج من الورود باللون الابيض.

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاعتمدت على اللون البينك الهادئ كأحمر شفاه، مع الماسكرا والكحل الأسود، والآي شادو باللون الأبيض ليبرز جمال ملامحها.

وأكملت نادين إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة والبسيطة، فقد ارتدت قرطين ناعمين باللون الأبيض.