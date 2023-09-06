عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموت يفجع الفنان طه دسوقي.. تفاصيل

طه دسوقى
طه دسوقى

نشر الفنان طه دسوقى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يعلن فيه عن رحيل عمه.

طه دسوقى

وقال طه دسوقى: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عمي محمد دسوقي جنيدي.. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

«ليه السرطان مابيجلكيش وتموتي؟».. رد ناري من رضوى الشربيني على أحد متابعيها

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

هيدي كرم تفجر مفاجأة بسبب رفضها دور وداد في جعفر العمدة

طه دسوقى 

شهد مهرجان القاهرة للدراما الظهور الأول للفنان طه دسوقي برفقة زوجته نادين كيديشيان بعد أيام قليلة من احتفالهما بزواجهما.

وظهر طه دسوقي على ريد كاربت المهرجان مع زوجته، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية.

زواج طه دسوقي 

انتشرت على السوشيال ميديا الصور الأولى من حفل زفاف الفنان طه دسوقي على الاستايلست نادين كيديشيان.

وظهرت نادين كيديشيان بإطلالة ساحرة وجذابة، فقد اختارت فستانا باللون الأبيض كت ومزين بالورود من الجزء العلوى، والجزء السفلي منفوش من الدانتيل ومزدة بفتحة تكشف عن الساقين.

وتركت نادين شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة، مع اختيار تاج من الورود باللون الابيض.

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاعتمدت على اللون البينك الهادئ كأحمر شفاه، مع الماسكرا والكحل الأسود، والآي شادو باللون الأبيض ليبرز جمال ملامحها.

وأكملت نادين إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة والبسيطة، فقد ارتدت قرطين ناعمين باللون الأبيض.

الفنان طه دسوقى طه دسوقي أعمال طه دسوقى وفاة عم طه دسوقى عم طه دسوقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

‏احتراق 32 توك توك واستخراج 70 إثر إندلاع النيران بجراج في حدائق القبة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

دار الأوبرا تحيي ذكرى رحيل بليغ حمدى بالإسكندرية.. غدا

كل صفاتي حلوة.. شرط صادم من نسرين أمين لقبول الزواج

«ليه السرطان مابيجلكيش وتموتي؟».. رد ناري من رضوى الشربيني على أحد متابعيها

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

هيدي كرم تفجر مفاجأة بسبب رفضها دور وداد في جعفر العمدة

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

إجمالي إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز ينتصر.. وأكرم حسني يزيح رمضان وهنيدي

ترشيحاتنا

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين أوميروف وزيرا جديدا للدفاع

وزير خارجية المغرب: نسعى لخلق أجواء مناسبة لتجاوز الخلافات البينية

رئيس رومانيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن سقوط أجزاء من مسيرات روسية داخل بلاده

الموت يفجع الفنان طه دسوقي.. تفاصيل

القومي للمرأة يطلق مبادرة المرأة في مجال التكنولوجيا بالتعاون مع شركة هواوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

جد يتكفل بزواج حفيده يوم ولادته.. ماذا قال وفعل له؟

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

فيديو

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ