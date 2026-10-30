ارتفاع التضخم في إيطاليا بنسبة 5.4% في أكتوبر لارتفاع أسعار الطاقة

أعلن تقرير اقتصادي رسمي أن معدل التضخم في إيطاليا سجل ارتفاعا خلال أكتوبر بنسبة 5.4% مقارنة بالعام السابق بزيادة حادة عن 4.2% في سبتمبر.

وأرجع المعهد الإيطالي للإحصاء – في بيان صادر اليوم الجمعة، – ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة ، التي زادت بنسبة 31.4% من 22.6% على أساس سنوي في أكتوبر ، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع التضخم، مما رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، وبالتالي تسبب في سلسلة من الزيادات في أسعار الوقود والعديد من المنتجات الاستهلاكية.

وأشار إلى أن ديناميكيات التضخم تأثرت بشكل رئيسي باتجاه أسعار منتجات الطاقة المنظمة (من 25.8% إلى 59.5%) ، والأغذية غير المصنعة (من 5.5% إلى 7.5%)، وخدمات النقل (من1.6% إلى 3.1%) .

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2026 ظل دون تغيير مقارنة بالربع السابق وأظهر نموا بنسبة 0.8٪ من حيث الاتجاه.