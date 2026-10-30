رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع 3 شركات ومؤسسات إيطالية فرص إقامة مشروعات جديدة

على هامش منتدى الأعمال العربي الإيطالي بمدينة ميلانو، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعات مع ممثلي شركات «بوميتون» و«سيميك» ووكالة «بروموس إيطاليا»، لبحث فرص جذب استثمارات جديدة، وتعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي، ونقل الخبرات إلى السوق المصرية.

والتقى الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار أيضا سيلفيا كيارافيليو سيمونسيني، رئيسة شركة «بوميتون» المتخصصة في إنتاج مساحيق المعادن والمواد المستخدمة في الصناعات الهندسية والتكنولوجية، لبحث فرص إقامة منشأة للتصنيع أو مركز إقليمي للتوزيع في مصر، والاستفادة من فرص النمو في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة، مع تأكيد استعداد الهيئة لتيسير إجراءات إقامة المشروعات.

تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية

كما بحث أيضًا في لقاء مع فيديريكو بيجا، مدير العلاقات المؤسسية والشؤون العامة بوكالة «بروموس إيطاليا»، فرص التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بين الشركات، مع التركيز على قطاعات الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

وكذلك التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نعيمة زعازع، مديرة الأعمال الدولية بشركة «سيميك» المتخصصة في الهندسة والتصنيع والتركيب والصيانة الصناعية للمعدات الثقيلة، لبحث فرص دخول الشركة السوق المصرية والمشاركة في إنشاء وتطوير مراكز البيانات، خاصة المشروعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.