«ليه السرطان مابيجلكيش وتموتي؟».. رد ناري من رضوى الشربيني على أحد متابعيها

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن موقف صعب تعرضت له من قبل أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقالت رضوى الشربيني، فى لقاء نع برنامج “et بالعربي”: “في راجل دخل قالي: ليه السرطان مابيجلكيش أنتي واللي زيك، أو أنتي وأشكالك وتموتي؟.. بس أنا رديت عليه، ولكن حاجة غريبة جدًا إن حد يتمنالي الموت، حتى لو بيكرهني”.

رضوى الشربيني

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها، بصورة جديدة عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

وتألقت رضوى الشربيني، بإطلالة جذابة أنيقة، حيث ارتدت جيمبسوت باللون الأخضر، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها، وحازت على إعجاب متابعيها.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة “CBC سفرة”.

“هي وبس”.. برنامج نسائي عربي، تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات، وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يكن أقوياء رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمرون بها.