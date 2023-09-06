كل صفاتي حلوة.. شرط صادم من نسرين أمين لقبول الزواج

كشفت الفنانة نسرين أمين عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وصفاتها ومدى إمكانية زواجها مرة أخرى أم لا.

وقالت نسرين أمين فى تصريحات تلفزيونية : أنا كل صفاتى حلو ولو خيروني بين الشغل والزواج ساختار الشغل.

وأضافت نسرين أمين: لو تزوجت لابد أن يكون زوجى أخرى منى ولن ارتبط بشخص أقل منى ماديا واجتماعيا.

نسرين أمين

وشاركت الفنانة نسرين أمين عدة جمهورها صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم باللون الابيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وكشفت النجمة نسرين أمين سر اعتذارها عن مسلسل " تحت الوصاية" التي لعبت بطولته النجمة منى زكي وعرض في رمضان الماضي .

وقالت نسرين أمين خلال ندوتها في موقع صدى البلد" اعتذرت عن تحت الوصاية بسبب ضيق الوقت وان المسلسل يحتاج مجهود كبير وكنت قد تعاقدت على مسلسل بابا المجال".

تابعت :" المسلسل كان يحتاج لسفر معظم الوقت وهو بمثابة مسلسل 30 حلقة وكان من العصب ان اصور في المسلسين معا".