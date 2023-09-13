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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أنباء إصابته بالزهايمر.. تفاصيل مكالمة عادل إمام لـ شيرين وطارق

عادل إمام
عادل إمام

تصدر الفنان عادل إمام تريند جوجل بعد حديث الفنانة شيرين عنه، وطمأنتها لجمهوره على حالته الصحية بعد الشائعات الكثيرة التى خرجت عنه بأنه مصاب بمرض الزهايمر.

وكشفت شيرين أنها على اتصال دائم معه، وهو بحالة صحية جيدة وليس هناك صحة لما يتردد عنه من أنه مصاب بمرض معين.

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عادل إمام

وفي تصريحات نادرة ألقاها خلال المهرجان، تطرق الفنان طارق عبد العزيز إلى الشائعات المتداولة حول الزعيم عادل إمام.

وأكد بكل ثقة: "الزعيم ربنا يديله الصحة، وأنا على اتصال به من خلال مدير أعماله وابنه رامي، وهو زي الفل وبصحة جيدة، وربنا يباركلنا فيه".

وهذه الكلمات أسكتت الشائعات وأعطت أملاً جديدًا لعشاق الزعيم.

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