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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة صبرى تكشف سر هجومها على أسما شريف منير.. صور

مروة صبرى
مروة صبرى

حلت الإعلامية مروة صبرى ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري ، وكشفت كثيرا من التفاصيل عن برنامجها “قعدت ستات” الذى يعرض على شاشة القاهرة اليوم. 

مروة صبرى 

كما تحدثت مروة صبرى، عن سر هجومها على عدد من الفنانين والمشاهير مثل حلا شيحة وعارفة عبد الرسول وأسما شريف منير وميرهان حسين وريم طارق كما تحدثت عن سبب دفاعها عن حسام حبيب. 

وتطرقت مروة صبرى فى حديثها بندوة صدى البلد عن شقيقتها عبير صبرى وسر عدم استضافتها فى برنامجها وكشف كثير من الأسرار بينهما. 

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مروة صبرى 

وعلقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل “سفاح الجيزة”.

مروة صبرى 

وقالت مروة صبري، خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، "الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتي مشلولة بتكلمي كده ليه وايه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ردود أفعال  الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل ايه ومتعملش ايه".

وتابعت مروة صبري: قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة.

بيأثر على نفسية الشخص

ونوهت بأن التدريب على هذه الأدوار ليس سهلا، معقبة: “ بتكتبوا روحي اعتزلي أو ملكيش في التمثيل، ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي”.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
مروة صبرى فى ضيافة صدى البلد
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