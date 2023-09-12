على تواصل معاه.. شيرين تكشف حقيقة إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر

كشفت الفنانة شيرين، تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد حالة الجدل التى أثيرت فى الفترة الأخيرة حول مرضه بالزهايمر ، وشائعات الوفاة التى تنتشر كالنار فى الهشيم.

وقالت شيرين، فى لقائها ببرنامج واحد من الناس للإعلامى عمرو الليثى : عادل إمام بخير وبصحة جيدة وأنا بتواصل معاه باستمرار واتصل بيه وربنا يديه الصحة هو والفنان صلاح السعدنى.

وأضافت شيرين : كل ما يتردد غير صحيح وفى ناس بتحاول تنال من الفنانين ويخرجوا هذه الشائعات وأنا بقول لهم كفاية ولو عايزين تموتونا جمعونا فى ميدان واخلصوا مننا.

شيرين

كشفت الفنانة شيرين ، عن عدم احتفاظها باسمها الحقيقي "أشجان"، قائله: "أنا اللي اخترت اسم شيرين، علشان أول عمل كامل أعمله كان اسمه عيون الحب مع كمال الشناوي، وكنت بعمل بنتهم".

وأضافت: "لم احتفظ باسمي لأني كنت مخضوضة جامد منه وزعلانه، وزعلت من والدي أنه سماني أشجان"، لافتة: "أستاذ العربي ذنبني 3 حصص علشان يدي محاضرة في اسمي، وطلبت من والدي بعدها تغيير اسمي".

وتحدثت الفنانة شيرين عن مسلسل “عيون”، قائلة: "كانت أسعد أوقات حياتي وأنا في المسلسل ده".

وأضافت: "شخصية كريمة والدويتو مع يونس شلبي بمسلسل "عيون" وشخصية حيرم، في مسلسل رائع مع الأستاذ فؤاد المهندس والذى تعلمت منه الالتزام"، مشيرة: "الفنانة سناء جميل كنت اتعلم منها الانضباط والجدية والاعتماد على النفس".