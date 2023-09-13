باسم سمرة: رفضت سفاح الجيزة في البداية وضابط الشرطة أعادني إليه| حوار

باسم سمرة: رفضت سفاح الجيزة وضابط الشرطة اعادنى له

عقدت جلسات عمل مع الابن قبل تصوير المشاهد

رفضت اللجوء إلى ضابط شرطة وقررت الابتعاد عن الشكل النمطى

قرر الفنان باسم سمرة أن يخوض تجربة جديدة فى عالم التلفزيون من خلال مسلسل "سفاح الجيزة" والذى يظهر فيه من خلال شخصية ضابط الشرطة حازم، وهو دور جديد ومختلف عن الشخصيات التى قدمها باسم فى الفترة الأخيرة.

التقينا بالفنان باسم سمرة ليكشف عديد من التفاصيل الخاصة بالعمل ودوره فيه.

كيف جاءت مشاركتك فى مسلسل سفاح الجيزة؟

رفضت فى البداية مشاركتى فى مسلسل “سفاح الجيزة” ظنا منى أن الدور الذى قد يعرض على هو سفاح الجيزة ولم أكن أرغب فى تقديمه ولكن بعد أن قالوا لى أننى مرشح لدور الضابط حازم بدأت أعيد التفكير فى الدور خاصة أننى كنت وقتها أقوم بتصوير عملين هما “بابا المجال” و"بطن الحوت" وعندما علمت بتفاصيل الدور وجدتها فرصة لتقديم دورا مختلفا عن الشخصيات التى قدمتها من قبل.

كيف كان تحضيرك لشخصية ضابط الشرطة حازم فى مسلسل سفاح الجيزة ؟

عقدت عدة جلسات عمل مع المخرج هادى الباجورى من أجل الوقوف على تفاصيل الشخصية، وحاولت بقدر الإمكان أن أقدم الشخصية بشكل مختلف، وكان أول العناصر التى اعتمدت عليها هو الابتعاد تماما عن صورة الضابط التقليدية أو الكلاسيكية التى سادت عدد كبير من الأعمال الفنية، ووضعت لها بعض الملامح المختلفة سواء فى الحركة أو طريقة الكلام، أوالشكل الجسمانى، وحرصه على ممارسة الرياضة فى الجيم وغيرها، فضلا عن طريقة الكلام الخاصة به، فليس بالضرورة أيضا أن يستخدم طبقة صوت عالية، لذلك كنت حريص على تقديم الشخصية فى حالة من الهدوء واستخدام طبقة صوت طبيعية، وهو ما سيوضح فى الحلقات المقبلة من العمل والتى تشهد كثير من المفاجأت.

وهل لجأت إلى ضابط شرطة حتى تقوم بأداء الدور؟

لا، اعتمدت فى تجسيدى لهذه الشخصية على العناصر التى أوضحتها من قبل، وهو الابتعاد تماما عن صورة ضابط الشرطة النمطية، وهذا الأمر أتى ثماره حيث التقيت بعدد من ضباط الشرطة الذين أكدوا لى أن الأسلوب الذى اتبعته هو الأقرب للصورة الحقيقية لضابط الشرطة، وهذا أسعدنى كثيرا.

وهل هناك جلسات عمل جمعتك بالطفل الذى قدم شخصية الابن قبل التصوير ؟

كانت هناك بعض جلسات العمل مع الطفل قبل بداية التصوير مع المخرج هادى الباجورى، وكان يهمنى أن تظهر العلاقة بين الأب وابنه بهذا الشكل لنشاهد مدى تأثير هذه العلاقة على الطرفين سواء الضابط فى عمله أو الابن فى مرحلة المراهقة، والتى تحتاج إلى تعامل ورعاية من نوع آخر، فضلا عن أن كلا منهما يلقى باللوم على الآخر لما حدث للأم، وهو ما ستوضحه الحلقات المقبلة، حيث يتهم الابن والده بالإهمال فى حق والدته، والأب يلقى باللوم والعتاب على الابن بأنه السبب فيما حدث للأم وتسبب فى وفاتها، وهذه العلاقة بين الأب وابنه جانب مختلف وجديد لم نره أيضا فى كثير من الأعمال، وكان دافعا لى أن أشارك فى العمل، والمميز أيضا فى هذا التعاون أننا لم نجد صعوبة فى التعامل سويا، خاصة أن هذا الطفل موهوب ولديه قدرات فنية جيدة.

هل تابعت الأحداث الحقيقية لسفاح الجيزة من بدايتها حتى لحظة القبض عليه ؟

تابعت ما تم نشره فى المواقع والصحف الإخبارية عن هذه الجرائم، وما كتب عن "سفاح الجيزة"، وأنه شخصية تعانى من مرض نفسى، ولكن لم انغمس فى القضية أو تفاصيلها، واعتمدت بشكل أكبر على السيناريو الذى كتبه محمد صلاح العزب، وأرى أنه كان من الأفضل عدم معرفة التفاصيل حتى لا أتأثر بأى مواقف.

كيف وجدت التعامل مع أحمد فهمى وهادى الباجورى؟

سعدت بالتعامل مع كلاهما، أحمد فهمى يقدم دورا جديدا ومختلفا عليه تماما بعيد عن أدواره الكوميدية، وبرع فى تقديم شخصية السفاح بجدارة، بينما المخرج هادى الباجورى، على الرغم من أن هذا العمل أول تعاون بيننا إلا أننا اصدقاء من قبل، وقد تعاملت مع شقيقه سامح الباجورى، وهو يمتلك قدرات فنية عالية ويقدم صورة جديدة ومختلفة وهناك كثير من المفاجأت التى يحملها العمل فى الحلقات المقبلة.

ماذا عن أعمال المقبلة ؟

هناك مسلسل "بطن الحوت" الذى نكمل تصويره بعد تأجيل عرضه من رمضان الماضى، ويشاركنى فيه محمد فراج وسماح أنور وأسماء أبو اليزيد وعبد العزيز مخيون، وإخراج أحمد فوزى، كما بدأت تصوير فيلم جديد بعنوان "الاستاذ" مع المخرج شريف عرفة ويشارك فى العمل كل من محمد إمام وبيومى فؤاد.