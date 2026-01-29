حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل

أعلن حمدي قوطة ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد ، وذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة بورسعيد، الذي عُقد بقاعة بورتوفيش وسط حضور واسع من قيادات وأعضاء الحزب.

وأكد قوطة في كلمته أن قراره جاء انطلاقًا من إيمانه العميق بضرورة لمّ الشمل الوفدي وتغليب المصلحة العليا للحزب في هذه المرحلة المهمة، مشددًا على أن قوة الوفد كانت وستظل في تماسك أبنائه ووحدة صفوفه، بعيدًا عن أي انقسامات.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف كيان الحزب وتاريخه الوطني، مؤكدًا دعمه الكامل لكل جهد يسهم في استقرار الحزب واستعادة دوره السياسي الفاعل.

ومن جانبه، ألقى صفوت عبد الحميد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد كلمة مهمة، تناول فيها أهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها الحزب، والدور المحوري للجان العامة في دعم العمل الحزبي والتنظيمي، وتعزيز التواصل بين القيادات والقاعدة الوفدية في مختلف المحافظات.

وشدد عبد الحميد على أن الوفد سيظل مدرسة وطنية كبرى، قادرة على تجاوز التحديات بفضل وعي وإخلاص أبنائه.

وشهد اللقاء حضور جمال شحاتة سكرتير عام اللجنة العامة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومريم رجب نائب رئيس اللجنة العامة، إلى جانب لفيف من قيادات الحزب، وأعضائه، وشبابه، ونسائه، في صورة تعكس حالة التفاعل والتنظيم والانتماء داخل الصف الوفدي.

وجاءت أجواء اللقاء معبرة عن تقدير الحضور لموقف حمدي قوطة، الذي اعتبروه خطوة مسؤولة تصب في صالح الحزب، وتؤكد أن الوفد سيبقى دائمًا كيانًا سياسيًا عريقًا يعلو فيه صوت المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى.