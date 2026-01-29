قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة

عبدالصمد ماهر

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة ميدانية موسعة إلى محافظة المنيا، لمتابعة تطور المؤشرات السكانية، وتقييم جهود الشركاء في تحسين الخصائص السكانية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والخطة العاجلة والبرنامج القومي لتنمية الأسرة، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

بدأت الزيارة بلقاء اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حيث استعرضت خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان التقدم المحرز، مشيرة إلى نجاح تحويل مركز مغاغة من منطقة حمراء إلى صفراء، والتوصية باستكمال الجهود لتحويل مركز ملوي إلى صفراء أيضًا، مع الحفاظ على تصنيف باقي المراكز. 

وأكدت أن ارتفاع الاحتياج غير الملبى إلى 17.5% يمثل تحديًا يتطلب تدخلات عاجلة، خاصة مع نسبة تغطية أطباء النساء والتوليد بعيادات تنمية الأسرة التي لا تتجاوز 84% ليومين أسبوعيًا فقط، مطالبة بالوصول إلى تغطية كاملة 100% على مدار خمسة أيام، وتكثيف عمل العيادات المتنقلة في التجمعات والمصانع، ورفع الوعي بفوائد الوسائل طويلة المدى.

وشددت نائب الوزير على خطورة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، مؤكدة ضرورة دعم الولادة الطبيعية الآمنة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، والحد من التدخلات الجراحية غير الضرورية التي ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة.

تعظيم دور الجامعة في دعم القضية السكانية

ومع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، ناقشت تعظيم دور الجامعة في دعم القضية السكانية من خلال التكامل مع أقسام الدراسات السكانية، وبرامج تمكين المرأة، والمشروعات الصغيرة، ومراكز تميز الرعاية الأولية، والمنشآت الصحية الصديقة للبيئة، إضافة إلى إعداد دراسة ميدانية للمؤشرات السكانية وتحديد لغة الخطاب المناسبة. 

وتم الاتفاق على تنظيم “يوم سكاني” بالجامعة، وإطلاق مسابقة شبابية لتصميم مواد توعوية، بدء التدخلات من قرية دلجا لمواجهة زواج الأطفال، وتعزيز برامج القبالة وزيادة أعداد الملتحقين بها، مراجعة وفيات الأمهات والقيصريات، وتوفير التجهيزات اللازمة كأجهزة تخطيط قلب الجنين وأطباء التخدير على مدار الساعة.

وفي ختام الجولة، عقدت اجتماعًا مع قيادات مديرية الشئون الصحية، وجهت خلاله بإعادة هيكلة فريق تنمية الأسرة والعيادات المتنقلة والإحصاء خلال أسبوعين، ورفع نسبة تركيب الوسائل طويلة المدى إلى 90% من الولادات خلال الربع الجاري، وتفعيل مسار المنتفعات من الرعاية الأولية، وتنشيط غرف المشورة الأسرية من مرحلة ما قبل الزواج حتى نهاية الطفولة المبكرة. 

كما وجهت بسد العجز في مستلزمات رعاية الأمومة والطفولة، وتحسين مكافحة العدوى، ورفع كفاءة الحضانات وأقسام النساء والتوليد، ومراجعة محاضر لجان القيصريات مع إحالة المخالفات للتحقيق، وتكثيف التدريب بالتعاون مع الجامعة وفرق من القاهرة.

والتقت نقيب صيادلة المنيا، واتفقت على تعزيز دور الصيادلة في نشر الرسائل السكانية والمشورة الأسرية، وتعميم كارت تحويل من الصيدلية إلى الوحدات الصحية لتوحيد الرسائل وتسهيل الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن استمرار التنسيق بين المحافظة والجامعة والمديرية والنقابات المهنية هو السبيل لتحقيق المستهدفات السكانية، وسد الفجوات، وتعزيز صحة الأم والطفل، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المنيا.

