المستشار الألماني: مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر
3.76 مليون فدان.. الزراعة تزف بشري بشأن مساحات القمح
من أخطر التهديدات الوبائية.. حقيقة انتشار فيروس نيباه في روسيا
بعد انسحاب 5 مرشحين واستبعاد آخر.. البدوي يواجه سري الدين على رئاسة الوفد
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة

الصين
الصين
محمود نوفل

أعربت وزارة الدفاع الصينية  عن استعدادها لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا والدعم المشترك في القضايا التي تؤثر على أهم مصالح البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان لها : الصين ترحب بالنهج الإيجابي لروسيا في تمديد التزامات معاهدة "نيوستارت" لمدة عام واحد.

وشددت  الدفاع الصينية على أن كلا من روسيا والولايات المتحدة اللتان تمتلكان أكبر ترسانات نووية يجب أن تستأنفا معاهدة "نيوستارت" وتناقشا الخطوات اللاحقة.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الصينية ، إخضاع الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وثاني أعلى مسؤول عسكري بعد الرئيس شي جين بينغ، للتحقيق بتهم تتعلق بـ"انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون"، وذلك خلال تصعيد لافت لحملة مكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية.

ويخضع لتحقيق مماثل أيضاً الجنرال ليو تشنلي، عضو اللجنة العسكرية ورئيس هيئة الأركان المشتركة لجيش التحرير الشعبي، وتُعد هذه التطورات الأشد حتى الآن ضمن حملة التطهير التي يقودها شي جين بينغ داخل الجيش، والتي طالت خلال العامين الماضيين عدداً من كبار الضباط والجنرالات، بينهم تسعة ضباط أُقيلوا من مناصبهم في أكتوبر.


ورغم أن تشانغ  البالغ من العمر 75 عاماً  كان يُنظر إليه على أنه من المقربين للرئيس، فإن اتساع نطاق قضايا الفساد داخل المؤسسة العسكرية يبدو أنه دفع شي إلى اتخاذ قرارات أكثر صرامة، فقد انخفض عدد أعضاء اللجنة العسكرية المركزية أعلى هيئة عسكرية في الصين إلى عضوين فقط: شي جين بينغ بصفته رئيساً، والجنرال تشانغ شنغ مين المسؤول عن إدارة عمليات التطهير داخل الجيش.
وأوضحت مصادر مطلعة أن العلاقات القديمة بين عائلتي شي وتشانغ حيث كان والداهما من قدامى المحاربين في حروب ماو تسي تونغ  لم تشفع للجنرال الرفيع بعد أن تزايدت المؤشرات على وجود فساد وممارسات مالية غير قانونية في صفقات الأسلحة والدفاع.


وقال كريستوفر جونسون، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمتخصص في شؤون النخبة الصينية، إن الخطوة "غير مسبوقة في تاريخ الجيش الصيني" وتمثل "إقصاءً كاملاً للقيادة العليا"، وأضاف أن شي يبدو أنه بات مقتنعاً بأن "المشاكل داخل الجيش أعمق مما يمكن إصلاحه بالوسائل التقليدية"، وبأنه يحتاج إلى "إعادة تشكيل جذرية تقطع مع جيل ملوث بالفساد والولاءات المشكوك فيها".


تأتي هذه الإجراءات فيما تكثف الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان وتزيد من قدراتها الدفاعية، في ظل أجواء توتر مع الولايات المتحدة وحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ.

الصين روسيا الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة نيوستارت الجيش الصيني

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
القولون
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
