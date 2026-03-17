أحمد موسى : الرغي اللي على السوشيال ميديا لا يعبر أبدا عن العلاقات القوية بين مصر والدول العربية
زيادة المرتبات 2026 على الأبواب .. قرارات مرتقبة ترفع الحد الأدنى | والقومي للأجور يحسم جدل
فارس: تعيين 3 إلى 7 بدلاء لكل منصب عسكري لاستمرار إدارة إيران الدفاعية
أحمد موسى: مفيش دولة عربية طلبت من مصر التدخل عسكريا
أحمد موسى : وزير الخارجية يؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي
شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر
تحذير من سيول ورياح عاتية.. الأرصاد تُعلن حالة عدم استقرار تضرب البلاد وتكشف مناطق الخطر
كأس مصر .. بيراميدز يتفوق على بتروجت بهدف زلاكة في الشوط الأول
تراجع الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.5% خلال يناير الماضي
وزارة الدفاع القطرية: التصدي لهجوم بـ 9 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة
الأزهر: نطالب إيران بحسبانها دولة مسلمة بوقف الاعتداءات على جيرانها دون شرط
كل المسلم على المسلم حرام.. الأزهر: اعتداءات إيران على جيرانها خروج عن ما أوجبه الإسلام
محافظ الغربية يشيد بحفظة كتاب الله ويؤكد: حافظو القرآن نور الأمة وتاج على رؤوس آبائهم

الغربية أحمد علي

كرّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، 79 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، في ختام مسابقة “أهل القرآن”، التي نظمتها قناة الدلتا للعام السادس عشر على التوالي، تحت رعاية ودعم محافظة الغربية، في حفل أقيم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، الأستاذ محمد البرماوي، رئيس قناة الدلتا، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفضيلة الشيخ مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وأعضاء لجنة التحكيم، والحافظين وأولياء أمورهم.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو توضيحي للفائزين في المسابقة، وتخللت الفقرات ابتهالات دينية أضفت على الحفل روحانية متميزة.

وفي كلمته، وجه المحافظ حديثه للفائزين، مؤكدًا: “أنتم نور يمشي على الأرض، وتاج على رؤوس أولياء أموركم، فهنيئًا لكم شرف حفظ القرآن، وهنيئًا لآبائكم هذا الفضل العظيم”. وأضاف: “العبرة ليست فقط في الحفظ، بل في التدبر والعمل به، فالقرآن الكريم هو أعظم وسيلة لبناء الإنسان، فهو يعلّمه الأخلاق الحميدة وقيم التسامح والتراحم، ويجعله قادرًا على التحدي والمشاركة في نهضة الوطن”.

وشدد المحافظ على دور أولياء الأمور في غرس حب القرآن في نفوس أبنائهم، مؤكدًا أن دعمهم المستمر كان السبب الرئيسي في هذا التفوق، مشيداً بجهود مديرية الأوقاف وقناة الدلتا في تنظيم المسابقة ورعاية الحافظين، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القرآن هو الأساس في بناء شخصية قوية ونافعة للمجتمع.

واستعرض المحافظ أهمية البرنامج الوطني «دولة التلاوة»، الذي أعاد تسليط الضوء على جمال التلاوة المصرية ومدرستها العريقة، والتي أنارت العالم الإسلامي بأصوات قرائها المبدعين، مؤكدا على أن مصر كانت وما زالت وستضل دولة التلاوة التي يعتز بها المسلمون في كل مكان.

ومن جانبه، أعرب رئيس قناة الدلتا عن شكره لمحافظ الغربية على رعايته الدائمة للمسابقة، مؤكدًا أن دعم المحافظة كان سببًا رئيسيًا في نجاحها، فيما أكد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية على فضل حفظ القرآن الكريم، داعيًا الشباب إلى التمسك بالكتاب الكريم والعمل بتعاليمه، مؤكدًا أن حافظ القرآن يشفع لأهله يوم القيامة ويدخلهم الجنة.

وفي ختام الحفل، قام المحافظ بتسليم شهادات التقدير والجوائز المالية للفائزين وفق المستويات الأربعة للمسابقة، كما تم تكريم لجنة التحكيم، واختتم الحفل وسط فرحة غامرة من الطلاب وأسرهم، الذين أعربوا عن امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين أن هذه اللحظات ستظل محفورة في ذاكرتهم ودافعًا لهم لمواصلة مسيرتهم في حفظ وتدبر كتاب الله، سائلين المولى أن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

