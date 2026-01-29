رئيس وزراء بريطانيا: الصين لاعب محوري على الساحة الدولية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم /الخميس/ إن الصين تعد لاعبا محوريا على الساحة الدولية، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعرب ستارمر - خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة "بكين" - عن رغبته في إقامة علاقات أكثر تطورا مع الصين،مؤكدا على الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تحسين العلاقات مع بكين.

من جانبه، قال شي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن العلاقات بين المملكة المتحدة والصين شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تقلبات وتغيرات لم تخدم مصالح البلدين.. مشيرا إلى أن إجراء المزيد من الحوار بين لندن وبكين يعد أمرا ضروريا، سواء كان ذلك من أجل السلام والاستقرار العالميين أو من أجل اقتصادات وشعبي البلدين.

وأضاف شي أن حكومات حزب العمال البريطاني قدمت في الماضي مساهمات مهمة لنمو العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة.. مؤكدا استعداد بلاده لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة مع بريطانيا، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأكد شي أنه يجب على الصين والمملكة المتحدة تجاوز الخلافات والحفاظ على الاحترام المتبادل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد وصل أمس /الأربعاء/ إلى العاصمة الصينية (بكين) في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.. ويعد ستارمر أول زعيم بريطاني يزور البلاد منذ ثماني سنوات.