قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: الصين لاعب محوري على الساحة الدولية

رئيس وزراء بريطانيا: الصين لاعب محوري على الساحة الدولية
رئيس وزراء بريطانيا: الصين لاعب محوري على الساحة الدولية
أ ش أ

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم /الخميس/ إن الصين تعد لاعبا محوريا على الساحة الدولية، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعرب ستارمر - خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة "بكين" - عن رغبته في إقامة علاقات أكثر تطورا مع الصين،مؤكدا على الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تحسين العلاقات مع بكين.

من جانبه، قال شي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن العلاقات بين المملكة المتحدة والصين شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تقلبات وتغيرات لم تخدم مصالح البلدين.. مشيرا إلى أن إجراء المزيد من الحوار بين لندن وبكين يعد أمرا ضروريا، سواء كان ذلك من أجل السلام والاستقرار العالميين أو من أجل اقتصادات وشعبي البلدين.

وأضاف شي أن حكومات حزب العمال البريطاني قدمت في الماضي مساهمات مهمة لنمو العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة.. مؤكدا استعداد بلاده لتطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة مع بريطانيا، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأكد شي أنه يجب على الصين والمملكة المتحدة تجاوز الخلافات والحفاظ على الاحترام المتبادل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد وصل أمس /الأربعاء/ إلى العاصمة الصينية (بكين) في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.. ويعد ستارمر أول زعيم بريطاني يزور البلاد منذ ثماني سنوات.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الصين تعد لاعبا محوريا على الساحة الدولية تعزيز العلاقات بين البلدين الرئيس الصيني شي جين بينج قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تعليم الشرقية

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ترشيحاتنا

ويجز

بعد إعلان الزواج.. ويجز يحذف جميع منشوراته على إنستجرام

آية سماحة وزوجها

من داخل المستشفى.. آية سماحة تعلن تعرض زوجها لوعكة صحية

محمد رضوان

رمضان 2026 … شاهد برومو مسلسل السوق الحرة

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد