برعاية محافظ قنا.. "مصر الخير" تنظم فعاليات حملة “إفطار صائم” للعام 14 على التوالى

​نظمت مؤسسة مصر الخير، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فعاليات حملة “إفطار صائم” للعام الرابع عشر على التوالي، بالتعاون مع الجمعيات الاستراتيجية الشريكة داخل مراكز قوص ودشنا ونجع حمادي ونقادة وقفط.

​جاء ذلك بحضور، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اللواء سامى علام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور خالد عمران، مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، وفريق عمل مؤسسة مصر الخير بالمحافظة.

ونقل نائب المحافظ، تحيات اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، للأسر الكريمة المشاركة فى حفل الإفطار، والقائمين على التنظيم، مؤكدًا دعم المحافظة لكافة الجهود والمبادرات المجتمعية التى تهدف إلى خدمة المواطنين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

​وأوضح خالد عمران، مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، بأن المؤسسة تنفذ الحملة هذا العام من خلال تشغيل 7 مطابخ، لإنتاج 2750 وجبة إفطار يوميًا لخدمة المستفيدين فى قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف عمران، ويتضمن هذا العدد 750 وجبة مخصصة للموائد الرمضانية التى تقيمها المؤسسة فى مراكز قوص ودشنا ونجع حمادي بواقع 250 وجبة يوميًا لكل مائدة، فيما يتم توزيع 2000 وجبة يوميًا بنظام طرق الأبواب على الأسر الأولى بالرعاية والأسر المتعففة فى قرى ونجوع المحافظة.

​وعقب انتهاء فعاليات حفل الإفطار، كرم نائب محافظ قنا، عددًا من المشرفين والمتطوعين المشاركين فى تنفيذ حملة "إفطار صائم" بالمحافظة، وحرص على الاستماع إلى مطالب عدد من المواطنين.



