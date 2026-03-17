الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قنا تطلق حملة "قللها" للتوعية بخطر البلاستيك أحادي الاستخدام في 30 مدرسة

ندوات البيئة
يوسف رجب

واصل جهاز شئون البيئة فرع قنا، تنفيذ فعاليات مبادرة "الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام"، وتدشين حملة بعنوان "قللها للحد من البلاستيك " من خلال تنظيم حملة التوعوية بعدد من مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني، بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، حيث تستهدف الحملة تنفيذ أنشطة توعوية داخل 30 مدرسة لنشر الثقافة البيئية بين الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة بقنا، إنه تم تنظيم ندوة توعوية بمدرسة مصنع سكر قوص الثانوية بنات بمدينة قوص، استهدفت رفع الوعي البيئي لدى نحو 50 طالبة حول مخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام وتأثيراته السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

أشار رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شؤون البيئة، إلى الآثار البيئية والصحية الخطيرة للبلاستيك أحادي الاستخدام، وتأثيره على صحة الإنسان والكائنات الحية والنظم البيئية المختلفة، كما استعرض مجموعة من البدائل الصديقة للبيئة مثل الأكياس القماشية والورقية، والأواني الزجاجية والفخارية كبدائل آمنة تقلل من التلوث البلاستيكي.

شارك في فعاليات الندوة كل من أحمد آدم العياشي، رئيس قسم التنمية المستدامة بإدارة قوص التعليمية، وعبدالرحيم حساني، رئيس قسم الموهوبين بإدارة قوص التعليمية، ومحمد سيد، مدير مدرسة مصنع سكر قوص الثانوية بنات، إلى جانب ورقية محمد أخصائي نفسي، ورغدة محمد مسئول التنمية المستدامة بالمدرسة.

كما شملت فعاليات حملة "قللها" تنفيذ عدد من الندوات التوعوية بمدارس أخرى بالمحافظة، من بينها مدرسة قنا الثانوية بنات بمدينة قنا، ومدرسة داوود تكلا بمدينة نجع حمادي، ومدرسة العمدة صلاح إسماعيل الثانوية المشتركة بمدينة الوقف، ومدرسة السادات الثانوية بنات بمدينة نجع حمادي، ومدرسة البنات الابتدائية بمدينة فرشوط، وذلك في إطار خطة متكاملة لتعزيز الثقافة البيئية لدى طلاب المدارس وترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة اتخاذ خطوات لنشر ثقافة البدائل الصديقة للبيئة وتوعية النشء بمخاطر للحد من استخدام البلاستيك، مؤكداً على خطورته البالغة على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

محافظ الشرقية

