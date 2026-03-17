مبادرات الغربية تقدم 17 ألف خدمة صحية بمساجد ونوادي المحافظة خلال شهر رمضان

صرح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن فرق المبادرات الرئاسية المتحركة بالغربية قدمت 17235 خدمة للمواطنين في المساجد والنوادي خلال شهر رمضان المبارك

وذلك بناءا علي توجيهات ا د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

توجيهات صحة الغربية

حيث بلغ اجمالى عدد المواطنين المستفيدين 11758 من كافة الفئات العمرية المستهدفة بالكشف المبكر مؤكدا أنه تم تحويل الحالات المكتشفة الي مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

تحرك تنفيذي

وأشار الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المديرية حرصت علي التواجد في المساجد خلال صلاة التراويح وفي الامسيات بالنوادي ومول طنطا ، وذلك بمشاركة فرق مبادرات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة والإعتلال الكلوي إجمالي خدمات 7377 خدمة ، ومبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بأجمالي خدمات 4874 خدمة ، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بأجمالي خدمات 4693 خدمة.

تحسين خدمات علاجية

وأفادت الدكتوره فاطمة عبد المنعم وكيل المديرية أن قد بلغ عدد الفرق المتحركة يوميا 25 فريق في المساجد الكبري والنوادي بالأضافة الي فرق التوعية والتثقيف الصحي

وأوضح الدكتور الحسين فتوح مدير ادارة المبادرات الرئاسية بالغربية أن الفرق تواجدت بالأماكن الأعلي كثافة لتحقيق اقصي افادة للمترددين عليها وحسب التوزيع الصحي للأدارات كالتالي

ادارة طنطا اول مسجد السيد البدوي - نادى طنطا الرياضي

ادارة طنطا ثان مسجد الدماطي - نادي المعلمين - مول طنطا

ادارة المحله اول مسجد الشامي - نادي بلدية المحلة

ادارة المحله ثان مسجد السيده رقية - نادي الصيد - مسجد الشيشتاوي

ادارة قطور مسجد العابد - مسجد الزراعه

ادارة كفر الزيات نادى كفر الزيات الرياضي - مسجد القيعي

ادارة بسيون مسجد الأربعين - مسجد الصفا والمروة ، ادارة سمنود مسجد المنزلاوي - مسجد الملاح ، ادارة زفتى جامع الشيخ محي - النادى الرياضى بزفتى - مسجد المقابر ، ادارة السنطة نادي السنطه الرياضي - مسجد المنشاوي

كما يستمر تواجد الفرق بالمساجد ومصليات العيد .