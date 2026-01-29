قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ميسرة بكور: تحذيرات ألمانية من الاعتماد على الصين رغم زيادة العلاقات الاقتصادية

الصين وألمانيا
الصين وألمانيا
محمود محسن

قال ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إنّ تحذيرات الحكومة الألمانية من الاعتماد الكامل على الصين ما زالت قائمة، رغم توسع الشركات الألمانية في إقامة شراكات اقتصادية هناك.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشركات الألمانية تميل إلى الاقتصاد الموجه للتصدير، حيث تأتي الأولوية لتحقيق الأرباح الاقتصادية قبل الأهداف السياسية، على عكس فرنسا التي تستخدم الشركات الكبرى أحيانًا لتحقيق مكاسب سياسية، والولايات المتحدة التي تعتبر الصين تهديدًا للأمن القومي.

وأكد، أن الاعتماد الكامل على الصين؛ يحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الألماني والأوروبي، مؤكدًا أن التجارب السابقة مثل الاعتماد المطلق على الغاز الروسي أو على الحماية الأمريكية أدت إلى كوارث اقتصادية.

وأشار إلى أن أي نزاع جيوسياسي أو تغير في السياسات الصينية أو انكماش اقتصادي هناك سينعكس مباشرة على استثمارات الشركات الألمانية، مما قد يؤثر سلبًا على اقتصادات الدول الأوروبية.

وأكد بكور أن البحث عن شركاء اقتصاديين جدد من قبل ألمانيا لا يعني تسليم مصالحها بالكامل للصين، بل هو تحرك لتوطين الاستثمارات ومواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة بعد توقعات نمو ضعيفة لعام 2026 لا تتجاوز 1%.

وشدد على أن الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات لا تصب مباشرة في الخزانة الألمانية، ما يبرز أهمية إدارة هذه الشراكات بحذر وموضوعية للحفاظ على مصالح الاقتصاد الألماني.

ميسرة بكور الحكومة الألمانية الشركات الألمانية شراكات اقتصادية الأرباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

ترشيحاتنا

المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب

المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب

الدواجن

التليفونات مش أحسن من الفراخ.. منتجي الدواجن يطالب بفرض ضريبة على المستورد

مترو الأنفاق

القومية للأنفاق: خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا متوافرة بجميع خطوط المترو وLRT

بالصور

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

سعر هيونداي ماتريكس 2010 المُستعملة

هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010
هيونداي ماتريكس 2010

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد