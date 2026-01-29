ميسرة بكور: تحذيرات ألمانية من الاعتماد على الصين رغم زيادة العلاقات الاقتصادية

قال ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إنّ تحذيرات الحكومة الألمانية من الاعتماد الكامل على الصين ما زالت قائمة، رغم توسع الشركات الألمانية في إقامة شراكات اقتصادية هناك.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشركات الألمانية تميل إلى الاقتصاد الموجه للتصدير، حيث تأتي الأولوية لتحقيق الأرباح الاقتصادية قبل الأهداف السياسية، على عكس فرنسا التي تستخدم الشركات الكبرى أحيانًا لتحقيق مكاسب سياسية، والولايات المتحدة التي تعتبر الصين تهديدًا للأمن القومي.

وأكد، أن الاعتماد الكامل على الصين؛ يحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الألماني والأوروبي، مؤكدًا أن التجارب السابقة مثل الاعتماد المطلق على الغاز الروسي أو على الحماية الأمريكية أدت إلى كوارث اقتصادية.

وأشار إلى أن أي نزاع جيوسياسي أو تغير في السياسات الصينية أو انكماش اقتصادي هناك سينعكس مباشرة على استثمارات الشركات الألمانية، مما قد يؤثر سلبًا على اقتصادات الدول الأوروبية.

وأكد بكور أن البحث عن شركاء اقتصاديين جدد من قبل ألمانيا لا يعني تسليم مصالحها بالكامل للصين، بل هو تحرك لتوطين الاستثمارات ومواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة بعد توقعات نمو ضعيفة لعام 2026 لا تتجاوز 1%.

وشدد على أن الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات لا تصب مباشرة في الخزانة الألمانية، ما يبرز أهمية إدارة هذه الشراكات بحذر وموضوعية للحفاظ على مصالح الاقتصاد الألماني.