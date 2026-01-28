الطاقة الشمسية تقود النمو في قدرة توليد الكهرباء بالصين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، اليوم الأربعاء، أن قطاع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في الصين شهد توسعا مطردا في عام 2025، ما أسهم بشكل كبير في نمو القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في البلاد.

وأوضحت البيانات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه بحلول نهاية عام 2025، بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الصين 3.89 مليار كيلووات، بزيادة سنوية 16.1%.

وأشارت إلى أن الطاقة الشمسية كانت هي صاحبة الأداء الأبرز في مصادر الطاقة بالبلاد، حيث ارتفعت القدرة المركبة للكهرباء المولدة منها بنسبة 35.4% لتصل إلى 1.2 مليار كيلووات.

وواصلت الكهرباء المولدة من طاقة الرياح أيضا توسعها المطرد، حيث وصلت القدرة المركبة لها إلى 640 مليون كيلووات، بزيادة 22.9% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن متوسط الاستخدام التراكمي لمعدات توليد الكهرباء (لمحطات الكهرباء التي تبلغ قدرتها 6000 كيلووات وما فوق) وصل إلى 3119 ساعة في عام 2025، بانخفاض 312 ساعة مقارنة بعام 2024.

وقد قامت الصين ببناء أكبر نظام للطاقة المتجددة في العالم، متعهدة بتسريع التحول الأخضر في جميع المجالا