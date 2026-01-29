ستارمر: العلاقات بين المملكة المتحدة والصين في وضع جيد وقوي

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه عقد اجتماعا بناء وجيدا للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينج تم خلاله التوصل إلى نتائج حقيقية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف ستارمر - في تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه مع شي نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /الخميس/ - أنه تم بالفعل إحراز تقدم جيد في بعض القضايا مثل السفر بدون تأشيرة إلى الصين وتبادل المعلومات والتعاون بشأن الهجرة غير النظامية، مع التركيز بشكل خاص على القوارب الصغيرة.

وأكد ستارمر، أن العلاقات بين المملكة المتحدة والصين في وضع جيد وقوي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة الصينية (بكين) في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.. ويعد ستارمر أول زعيم بريطاني يزور البلاد منذ ثماني سنوات.