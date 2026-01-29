قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
أخبار العالم

ستارمر: العلاقات بين المملكة المتحدة والصين في وضع جيد وقوي

رئيس وزراء بريطانيا يصف اجتماعه مع رئيس الصين ب"البناء"
رئيس وزراء بريطانيا يصف اجتماعه مع رئيس الصين ب"البناء"
أ ش أ

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه عقد اجتماعا بناء وجيدا للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينج تم خلاله التوصل إلى نتائج حقيقية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف ستارمر - في تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه مع شي نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /الخميس/ - أنه تم بالفعل إحراز تقدم جيد في بعض القضايا مثل السفر بدون تأشيرة إلى الصين وتبادل المعلومات والتعاون بشأن الهجرة غير النظامية، مع التركيز بشكل خاص على القوارب الصغيرة.

وأكد ستارمر، أن العلاقات بين المملكة المتحدة والصين في وضع جيد وقوي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة الصينية (بكين) في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام.. ويعد ستارمر أول زعيم بريطاني يزور البلاد منذ ثماني سنوات.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الصيني شي جين بينج تعزيز العلاقات بين البلدين قناة سكاي نيوز البريطانية

