إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل التحويلات المرورية الحالية بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم أحمد دياب إلى استمرار الغلق الجزئي والكليّ بشارع الهرم بسبب إنشاء 7 محطات مترو، مع تحويل الحركة إلى شوارع الملك فيصل وترسا وأحمد كامل وترعة الزمر، إضافة إلى تأثر الحركة بمحور 26 يوليو نتيجة أعمال التوسعة ورفع الكفاءة.

وأوضح أن أفضل أوقات السفر لتجنب الزحام يوم الخميس من 10 صباحًا حتى 6 مساءً، ويوم الجمعة قبل الصلاة من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، وبعدها من 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، وكذلك يوم السبت في نفس التوقيت.

كما أعلن عن إطلاق ماكينات إلكترونية ذكية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد والتالف واستخراجها خلال 15 دقيقة فقط، داخل سيتي ستارز بمدينة نصر ومول العرب بالجيزة، على أن يتم تعميمها لاحقًا بالمحافظات، بهدف تقليل التكدس داخل وحدات المرور.



