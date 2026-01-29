آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2026 بسرعة تسجيل بياناتهم على رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/login

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2026

https://moe-register.emis.gov.eg/

سجل الدخول ببريدك الالكتروني الموحد.

في حالة نسيان بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص بك ادخل على انشاء حساب البريد الالكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في ايصال المصروفات.

تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2026 فيها جزئين ، الجزء الاول يشمل البيانات الاساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اخطاء فيها.

يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء على ان تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به.

يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص.

في حالة وجود اي خطأ في البيانات على الطالب ان يرجع لمدرسته فورا.

في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة.

يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على جميع طلاب الثانوية العامة 2026 أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 ، التأكد من صحة البيانات التالية:

- الشعبة و مواد التخصص

-اللغة الأجنبية الأولى

-اللغة الأجنبية الثانية

-الديانة

-المواد المترجمة

-مواد الرسوب للطلاب الراسبين

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات التعليمية تمهيدا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اجراء المقابلات لاختيار السادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل.