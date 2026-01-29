مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «الأهلي طول الوقت كان لازم الصفقات تمر على المدير الفني وهو الذي يحسم أمر التعاقد مع اللاعب من عدمه، وضاعت لعيبة كتير على النادي بسبب قرار المدير الفني».

وأضاف: «الموسم ده الدنيا اتغيرت، الأهلي يعرض الأمر على المدير الفني، ممكن يوافق وممكن ميوافقش، فالمسئولون في الأهلي قالوا احنا بنبص لمستقبل النادي، حتى لو المدرب مش مقتنع بنسبة 100% فبيتم ضم بعض الصفقات، أنا بقول كلام مسئول عنه».

وتابع: «الأهلي بيضم بعض الصفقات حتى لو المدرب مش مقتنع، المسئولون بيستندوا إن موسيماني رفض منذ 3 أعوام ضم سفيان رحيمي وطلب التعاقد مع ميكيسوني، بالإضافة إلى وليد أزارو، وفايلر صمم أنه يمشي وبعدها بشهر هو مشي».