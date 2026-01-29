الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر المستجدات حول رحيل المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار عن النادي الأهلي فى الميركاتو الشتوي.

قال شوبير عبر تصريحات إذاعية : جراديشار سافر إلى المجر من أجل استكمال إجراءات إعارته لنادي أويبست المجري لمدة 6 أشهر، حتى نهاية الموسم الحالي بنية الشراء.

تابع أحمد شوبير: الأهلي أعار جراديشار لصفوف أويبست المجري وسيتحمل النادي نصف راتبه خلال فترة إعارته للدوري المجري.

وأضاف: جراديشار يتقاضى مع الأهلي 800 ألف دولار وحصل على 400 ألف دولار قيمة مستحقات النصف الأول من الموسم الحالي.

وقال شوبير أيضا: خلال النصف الثاني سيتحمل أويبست المجري 200 ألف دولار على أن يدفع النادي الأهلي الـ 200 الأخرى، مشيرًا إلى أن اللاعب كان متجاوب جدًا مع النادي في ملف إعارته.