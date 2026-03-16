لهذا السبب.. تعثر مفاوضات بيراميدز للتجديد مع فيستون ماييلي

كشفت تقارير صحفية عن تعثر المفاوضات الجارية بين نادي بيراميدز والمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الحالية بسبب المقابل المادي.

وينتهي عقد ماييلي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري؛ إذ أنه دخل في الفترة الحرة من عقده.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وتقرر أن يحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء السبت 21 مارس على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بعد التعادل في الرباط ذهابا بهدف لكل فريق.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول، ومواطنه أوليفيرا لوبيز المساعد الثاني، والحكم الرابع الموريتاني عبد العزيز بوه، وحكم تقنية الفيديو زينيث ماكليما من جنوب أفريقيا، وبابكر سار حكم الفيديو المساعد.

ويراقب المباراة أحمد مويجي من تنزانيا، وإيفاريست موكواندي مراقب الحكام من الكاميرون، والمنسق العام براهيم بلاسين من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، ومنسق حقوق البث الفضائي أحمد جبران من مصر.