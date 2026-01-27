قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
تحقيقات وملفات

بين الحاجة الفنية وضغط الميركاتو.. كيف يحسم الأهلي مصير جراديشار؟

جراديشار
جراديشار

لا يزال مستقبل السلوفيني جراديشار مهاجم النادي الأهلي محل جدل واسع داخل القلعة الحمراء في ظل العروض التي تلقاها اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتباين الآراء حول جدوى رحيله في هذا التوقيت الحاسم من الموسم.

وربط مسئولو النادي الأهلي الموافقة على رحيل جراديشار بتحقيق شرط وحيد لا بديل عنه يتمثل في التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز فوق السن قادر على تقديم الإضافة الفنية السريعة للفريق قبل غلق باب القيد.

وترى الإدارة أن التفريط في اللاعب دون توفير بديل جاهز يمثل مخاطرة كبيرة خاصة مع ضغط المباريات محليا وقاريا.

عروض أوروبية وموقف الإدارة

وتلقى الأهلي خلال الأيام الماضية عدة عروض لضم جراديشار أبرزها من نادي أوبيست المجري ورغم وجود ترحيب مبدئي بفكرة الرحيل فإن القرار النهائي لا يزال معلقا لحين حسم ملف المهاجم الأجنبي.

وأكد مصدر داخل النادي أن الإبقاء على اللاعب مؤقتا أصبح خيارا مطروحا بقوة حال فشل التعاقد مع مهاجم فوق السن.

أزمة المهاجم الأجنبي 

ورغم تعاقد الأهلي مع مروان عثمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ترى الإدارة أن الخط الأمامي ما زال بحاجة إلى تدعيم إضافي خاصة مع المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

ويدرس النادي سيناريو بديلا يتمثل في التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن بسبب ضيق الوقت وارتفاع المقابل المالي للمهاجمين أصحاب الخبرات.

سيد عبد الحفيظ يقود المفاوضات

ويقود سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي ملف التفاوض مع المهاجمين الأجانب حيث أجرى عدة جولات أوروبية شملت فرنسا وهولندا لمتابعة بعض اللاعبين والتفاوض معهم إلا أن تلك الجولات لم تسفر حتى الآن عن حسم الصفقة المنتظرة.

من جانبه أكد الإعلامي أحمد شوبير أن وكيل جراديشار لم يطلب رحيل اللاعب مشددا على أن القرار النهائي يعود لإدارة الأهلي وحدها.

وأشاد شوبير باحترافية وكيل اللاعب مؤكدا أن جراديشار حال حصوله على فرصة المشاركة بشكل منتظم قد يمثل إضافة جيدة للفريق.

مهاجم جيد لكن

ووصف هاني رمزي نجم الأهلي السابق جراديشار بالمهاجم الجيد لكنه يفتقد  للشراسة الهجومية مقارنة ببعض المهاجمين الآخرين مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الاستفادة من ناشئي النادي بدلا من التوسع في سياسة الإعارات.

عدلي القيعي يحذر

بدوره حذر عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم السابق من الاستغناء عن جراديشار مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ويعد مشروع مهاجم واعد للمستقبل.

وأشار القيعي إلى أن اللاعب يتمتع بالانضباط وقابلية التطور ويرى أن سوء حظه التهديفي لا يجب أن يكون سببًا للحكم عليه مبكرًا.

محسن صالح ينتقد القرار

كما انتقد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي فكرة التفريط في جراديشار دون توفير بديل مناسب معتبرا أن اللاعب كان يستحق الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة الأساسية محذرا من التأثير السلبي لمثل هذه القرارات على الحالة النفسية للاعب.

ومع اقتراب غلق باب القيد تظل كل السيناريوهات مطروحة داخل الأهلي بين الإبقاء على جراديشار حتى نهاية الموسم أو رحيله حال التعاقد مع مهاجم أجنبي جاهز في ملف يترقبه جمهور القلعة الحمراء باهتمام بالغ.

