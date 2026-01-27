قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
لا يسامح فيه الرسول أبدا.. علي جمعة: احذر الغفلة عن هذا الركن للإيمان
حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران
بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خبير لوائح رياضية: موقف إعارات الأهلي قانوني

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن منتخب السنغال لم ينسحب من نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، نافيًا ما تردد مؤخرًا حول وجود مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة، موضحًا أن اللوائح لا تدعم هذه الادعاءات.

وقال العمايرة، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، إن الحكم استكمل المباراة حتى نهايتها، ولم يثبت في تقريره أي واقعة انسحاب، كما أن مراسم التتويج أُقيمت بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد قانونيًا عدم حدوث انسحاب رسمي من جانب المنتخب السنغالي.

وأوضح أن هناك عقوبة محتملة قد تُوقع على السنغال، إلا أنها لن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والذي يبلغ 500 ألف دولار.

وانتقل العمايرة للحديث عن ملف الإعارات، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قام بتقنين هذا الأمر، حيث يُسمح لكل نادٍ بـ6 إعارات داخلية و6 إعارات خارجية، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يُعِر خارجيًا سوى لاعبين فقط هما كريستو ورضا سليم.

وأضاف أن اللاعب حمزة عبد الكريم لا يُحتسب ضمن الإعارات، كونه أقل من 21 عامًا، وفقًا للوائح الفيفا، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين يوسف عبد الحفيظ، معتز محمد، يوسف عفيفي، محمد عبد الله، وأحمد عابدين، مؤكدًا أنهم جميعًا لاعبين تحت السن ولا يدخلون ضمن عدد الإعارات المسموح بها.

وشدد العمايرة على أن لكل نادٍ الحق في إعارة 6 لاعبين تحت السن دون مخالفة قانونية، موضحًا أن موقف النادي الأهلي في هذا الملف سليم تمامًا من الناحية القانونية.

وفيما يخص بعض الصفقات، أشار إلى أن مصطفى مخلوف وعمر كمال تم انتقالهما بصفة بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة، موضحًا أن هناك ما يُعرف بالعقد الثلاثي القانوني، وهو الذي يتم تسجيله رسميًا خلال 30 يومًا بعد سداد الرسوم ورفعه على النظام الإلكتروني.

وأوضح العمايرة الفرق بين العقد القانوني المُسجل على «السيستم» والعقد غير المسجل، والذي يظل توقيعًا بين الأطراف دون اعتماد رسمي، مؤكدًا أن التسجيل هو الفيصل القانوني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وضع بند أولوية الشراء في عقود بيع اللاعبين أمر قانوني وسليم، مشددًا على أن هذا البند لا يُعد مخالفة للوائح المنظمة للانتقالات.

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

الانترنت

يلا بسرعة| خطوات سهلة وبسيطة توفر باقة الإنترنت

صورة ارشيفية

شعبة المحمول: الرسوم المرتفعة وراء فجوة أسعار الهواتف بين مصر والخارج

عبد الحليم حافظ

بيان شديد اللهجة من أسرة عبد الحليم حافظ بسبب الإسرائيليين

الصورة المفبركة لـ محمد صبحي

حقيقة الصور المنتشرة لـ الفنان محمد صبحي في العناية المركزة

حسام حسن

لا نية لإلغاء الدوري.. حكاية تصريحات حسام حسن التي فسرت بشكل خاطئ

مصطفى شوبير

محلل رياضي: مصطفى شوبير حارس مصر في الوقت الحالي

الأهلي والزمالك

بين الإنقاذ والصدارة.. الأهلي والزمالك على صفيح ساخن أمام دجلة وبتروجت

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

