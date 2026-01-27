تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة في الدوري المصري

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام المباراة على أرضية استاد السويس، في لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر لمواصلة المنافسة بقوة على قمة جدول الترتيب.

موقف الأهلي في جدول الدوري

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، جمعها من خوض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط. ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل 20 هدفًا، في حين استقبلت شباك الفريق 13 هدفًا، ما يعكس حالة من التوازن النسبي على المستوى الهجومي والدفاعي.

طموحات الفريقين قبل اللقاء

يطمح الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، ومواصلة الضغط على المنافسين في سباق القمة، خاصة مع تقارب النقاط بين فرق المقدمة. في المقابل، يدخل فريق وادي دجلة اللقاء بمعنويات مرتفعة، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتثبيت أقدامه بين فرق المقدمة، ما ينذر بمواجهة قوية ومثيرة بين الطرفين.

ملامح تشكيل الأهلي والتغييرات المنتظرة

يشهد تشكيل الأهلي استمرار تواجد مروان عثمان، أحد الصفقات الجديدة، للمباراة الثانية على التوالي، بعد ظهوره الأساسي في اللقاء الماضي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا. كما يعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق، بدلًا من مصطفى شوبير الذي شارك أساسيًا في المباراة الأفريقية الأخيرة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، بن رمضان، إمام عاشور

خط الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، مروان عثمان

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح هذا التشكيل في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية ترضي جماهير القلعة الحمراء



