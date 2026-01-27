قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
لا يسامح فيه الرسول أبدا.. علي جمعة: احذر الغفلة عن هذا الركن للإيمان
حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران
بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة في الدوري المصري

رباب الهواري

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتُقام المباراة على أرضية استاد السويس، في لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر لمواصلة المنافسة بقوة على قمة جدول الترتيب.

موقف الأهلي في جدول الدوري

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، جمعها من خوض 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط. ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل 20 هدفًا، في حين استقبلت شباك الفريق 13 هدفًا، ما يعكس حالة من التوازن النسبي على المستوى الهجومي والدفاعي.

طموحات الفريقين قبل اللقاء

يطمح الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، ومواصلة الضغط على المنافسين في سباق القمة، خاصة مع تقارب النقاط بين فرق المقدمة. في المقابل، يدخل فريق وادي دجلة اللقاء بمعنويات مرتفعة، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتثبيت أقدامه بين فرق المقدمة، ما ينذر بمواجهة قوية ومثيرة بين الطرفين.

ملامح تشكيل الأهلي والتغييرات المنتظرة

يشهد تشكيل الأهلي استمرار تواجد مروان عثمان، أحد الصفقات الجديدة، للمباراة الثانية على التوالي، بعد ظهوره الأساسي في اللقاء الماضي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا. كما يعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق، بدلًا من مصطفى شوبير الذي شارك أساسيًا في المباراة الأفريقية الأخيرة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا
  • خط الوسط: مروان عطية، بن رمضان، إمام عاشور
  • خط الهجوم: زيزو، محمود تريزيجيه، مروان عثمان

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح هذا التشكيل في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية ترضي جماهير القلعة الحمراء


 

