والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد

كشف زهير داري، والد ووكيل المدافع المغربي أشرف داري، عن تطورات بشأن مستقبل نجله مع النادي الأهلي؛ كاشفًا شروط الرحيل والوجهة المقبلة.

وتابع: "أول أمر، فسخ التعاقد نهائيًا حيث يطلب اللاعب الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين".

وواصل: "أو الإعارة أو الانتقال لنادٍ جديد ولكن بشرط ألا يقل راتب أشرف عما يتقاضاه حاليًا في الأهلي" مشيراً إلى أن راتب أشرف السنوي يبلغ 800 ألف دولار.

وأوضح أن الطريقة التي سيتم بها سداد هذا الراتب (سواء تحملها الأهلي بالكامل أو جزء منها) لا تهم اللاعب، بقدر ما يهمه ضمان تقاضي أجره كاملاً.