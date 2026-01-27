الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الإدارة تخوض مفاوضات متقدمة للتعاقد مع المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش، البالغ من العمر 26 عامًا، لاعب نادي ترومسو النرويجي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت المصادر أن كامويش جذب أنظار الجهاز الفني للأهلي بعد تألقه في الدوري النرويجي، حيث يُعرف بسرعته الكبيرة وقدرته على إنهاء الهجمات، مما يجعله خيارًا مميزًا لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في النصف الثاني من الموسم.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الأهلي لتعويض أي نقص هجومي وتعزيز صفوف الفريق بلاعبين أجانب قادرين على صناعة الفارق، على أمل إنهاء الصفقة بنجاح قبل إغلاق باب القيد الشتوي.

ويُعد كامويش من أبرز المواهب الصاعدة في أنجولا والدوريات الإسكندنافية، وقد تابع الأهلي أداءه عن كثب قبل الدخول في المفاوضات المباشرة مع ناديه وممثليه.