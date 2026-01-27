طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026.

وتُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري لمواجهة مرتقبة بين الفريقين المتصدرين تقريبًا للجدول.

وجاءت تشكيلات الطاقم التحكيمي على النحو التالي:

حكم ساحة: مصطفى الشهدي

الحكم المساعد الأول: يوسف البساطي

الحكم المساعد الثاني: سيد أبو خاطر

الحكم الرابع: عبد الحكيم ناصر

حكم الفيديو المساعد VAR: حسام عزب

مساعد حكم الفيديو: عمرو عابدين

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 5، وخسر مباراة واحدة.

في المقابل، يأتي وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة أيضًا، من 14 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 3 مواجهات، ما يجعل اللقاء بين الفريقين صراعًا مباشرًا على صدارة الترتيب قبل دخول الجولات الأخيرة من الدوري.

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لكلا الفريقين، وسط متابعة جماهيرية واسعة وترقب لنتائجها وتأثيرها على ترتيب الدوري المصري الممتاز.