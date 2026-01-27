قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

 أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ووادي دجلة، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025-2026.

وتُقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري لمواجهة مرتقبة بين الفريقين المتصدرين تقريبًا للجدول.

وجاءت تشكيلات الطاقم التحكيمي على النحو التالي:

  • حكم ساحة: مصطفى الشهدي
  • الحكم المساعد الأول: يوسف البساطي
  • الحكم المساعد الثاني: سيد أبو خاطر
  • الحكم الرابع: عبد الحكيم ناصر
  • حكم الفيديو المساعد VAR: حسام عزب
  • مساعد حكم الفيديو: عمرو عابدين

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 5، وخسر مباراة واحدة.

في المقابل، يأتي وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة أيضًا، من 14 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 3 مواجهات، ما يجعل اللقاء بين الفريقين صراعًا مباشرًا على صدارة الترتيب قبل دخول الجولات الأخيرة من الدوري.

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لكلا الفريقين، وسط متابعة جماهيرية واسعة وترقب لنتائجها وتأثيرها على ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وادي دجلة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

تمكين المرأة يتصدر فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

صناع الخير

صناع الخير توزع بطاطين على الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط

نجم تيك توك الأشهر خابي لام

بمليار دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد