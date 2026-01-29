رؤية ومنهج جديد ...شوبير يكشف عن خطة الأهلي بشأن صفقات الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن خطة النادي لضم لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية ان الامر تغير هذا الموسم حيث قررت إدارة الأهلي أن تنظر إلى مستقبل النادي بشكل أشمل بعيدًا عن قناعات مدرب الفريق فقط.

وأضاف شوبير أن الأهلي اصبح يعرض الصفقات على المدير الفني ثم دراسه الصفقه بالتفصيل ولكن في حال رأت الإدارة أن الصفقة تخدم مستقبل الفريق يتم المضي فيها حتى لو لم يكن هناك قناعه من جانب الجهاز الفني.

وأضاف شوبير أن مسؤولو الأهلي قرروا الاستفاده من التجارب السابقة علي سبيل المثال صفقة سفيان رحيمي التي كانت قريبة من الانضمام للفريق في عهد المدرب بيتسو موسيماني لكن رفض المدرب حينها أضاع الصفقة على النادي رغم أن اللاعب أثبت قيمته الفنية لاحقا

وتابع شوبير ان إدارة الأهلي تسعي لبناء فريق قوي للمستقبل، وعدم ربط مصير الصفقات برؤية مدرب قد يرحل في اي وقت