ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن ألمانيا طالبت بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في خطوة تعكس تشدد الموقف الأوروبي تجاه أنشطة موسكو الأخيرة.

تنسيق أوروبي بشأن إيران

كما أفاد المراسل بانضمام ألمانيا إلى فرنسا وإيطاليا في دعم إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، في إطار تنسيق أوروبي متزايد ضد السياسات الإقليمية لطهران.

انعكاسات محتملة على العلاقات الدولية

ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى زيادة التوترات على الساحة الدولية، سواء في الملف الروسي أو الإيراني، مع تأثير محتمل على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين الدول الأوروبية وطهران وموسكو.

توافق بين العواصم الكبرى

وتشير التحركات الألمانية إلى سعي واضح لتوحيد المواقف الأوروبية، حيث تسعى برلين وباريس وروما إلى الضغط سياسياً واقتصادياً على كل من روسيا وإيران من أجل تحقيق أهداف الاستقرار والأمن الإقليمي.