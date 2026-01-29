بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع مؤشراتها، حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 158.92 نقطة بما نسبته 1.82% ليصل إلى مستوى 8565.58 نقطة، إذ جرى تداول نحو 292 مليون سهم عبر 23 ألفا و 494 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 99 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 88.21 نقطة بما نسبته 1.09% ليصل إلى مستوى 8023.11 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 105 ملايين سهم من خلال 9213 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 16.2 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 184.07 نقطة بما نسبته 1.98% ليصل إلى مستوى 9123.94 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 186 مليون سهم عبر 14 ألفا و281 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 82.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 64.97 نقطة بما نسبته 0.76% ليصل إلى مستوى 8523.34 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 79 مليون سهم عبر 6281 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 12.8 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مينا" و"أولى تكافل" و"المتكاملة" و"عقار" و"تحصيلات" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "خليج ت" و"ورقية" و"ميزان" و"الأنظمة" و"المعدات" الأكثر انخفاضا.