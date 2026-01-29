قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

بورصة الكويت
بورصة الكويت
أ ش أ

 أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع مؤشراتها، حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 158.92 نقطة بما نسبته 1.82% ليصل إلى مستوى 8565.58 نقطة، إذ جرى تداول نحو 292 مليون سهم عبر 23 ألفا و 494 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 99 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 88.21 نقطة بما نسبته 1.09% ليصل إلى مستوى 8023.11 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 105 ملايين سهم من خلال 9213 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 16.2 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 184.07 نقطة بما نسبته 1.98% ليصل إلى مستوى 9123.94 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 186 مليون سهم عبر 14 ألفا و281 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 82.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 64.97 نقطة بما نسبته 0.76% ليصل إلى مستوى 8523.34 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 79 مليون سهم عبر 6281 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 12.8 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مينا" و"أولى تكافل" و"المتكاملة" و"عقار" و"تحصيلات" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "خليج ت" و"ورقية" و"ميزان" و"الأنظمة" و"المعدات" الأكثر انخفاضا.

بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع انخفض مؤشرها صفقة نقدية مؤشر السوق الرئيسي

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

صورة أرشيفية

ضبط 530 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالغربية

جامعة طنطا

عميد طب طنطا: حريصون على إعداد كوادر طلابية مؤهلة لتحمل المسئولية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 206 مخالفات مرورية لقائدي المركبات والسيارات

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

