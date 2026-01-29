قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
رياضة

سر غياب إمام عاشور عن بعثة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

إمام عاشور
إمام عاشور
يسري غازي

تسائل الإعلامي خالد الغندور عن سر غياب إمام عاشور نجم النادي الأهلي عن مرافقة بعثة القلعة الحمراء إلي تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز فى دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب تغلب على نظيره يانج أفريكانز بثلاثة نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: لماذا لم يسافر إمام عاشور مع بعثة الأهلي و لابد أن يعلن الأهلي للرأي العام أسباب عدم سفره مع الفريق لمباراة يانج افريكانز.

وغادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة متجهة إلى تنزانيا منذ قليل استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول.

ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب يقع في جزيرة زنجبار، وليس في العاصمة دار السلام. ويعد الملعب من الملاعب الصغيرة نسبيًا، حيث لا تتجاوز سعته الجماهيرية 15 ألف متفرج، وسبق له استضافة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.م اسباب عدم سفره مع الفريق لمباراة يانج افريكانز

