سر غياب إمام عاشور عن بعثة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

تسائل الإعلامي خالد الغندور عن سر غياب إمام عاشور نجم النادي الأهلي عن مرافقة بعثة القلعة الحمراء إلي تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز فى دوري أبطال إفريقيا.



وكان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب تغلب على نظيره يانج أفريكانز بثلاثة نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال الإعلامي خالد الغندور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: لماذا لم يسافر إمام عاشور مع بعثة الأهلي و لابد أن يعلن الأهلي للرأي العام أسباب عدم سفره مع الفريق لمباراة يانج افريكانز.

وغادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة متجهة إلى تنزانيا منذ قليل استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول.



ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب يقع في جزيرة زنجبار، وليس في العاصمة دار السلام. ويعد الملعب من الملاعب الصغيرة نسبيًا، حيث لا تتجاوز سعته الجماهيرية 15 ألف متفرج، وسبق له استضافة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.م اسباب عدم سفره مع الفريق لمباراة يانج افريكانز