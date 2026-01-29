اهلي مواليد 2008 يواجه النصر اليوم في بطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 اليوم الخميس خارج ملعبه مع النصر، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب كهرباء شمال، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل فريق أهلي 2008 المباراة وفي رصيده 28 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مباراتين، حيث تعادل مع بتروجت 1 - 1، وخسر أمام إنبي 2 - 3، وفاز على النصر 9 - 0، وعلى اتحاد الشرطة 1 - 0، وعلى المصرية الاتصالات 2 - 1، وعلى الجونة 4 - 2، وعلى ليفلز 3 - 0، وعلى مستقبل وطن 4 - 0، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 2، وعلى بتروجت 2 - 1، وخسر أمام إنبي 0 - 1، مسجلًا 32 هدفًا مقابل 11 هدفًا في مرماه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام الداخلية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًا من زياد عبد الكريم مديرًا فنيًا، وأحمد علي مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدربً للحراس، وعمار فتحي إداري الفريق، ومحمد شريف طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، ومحمود فؤاد إخصائي التدليك.