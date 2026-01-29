خلال زيارة رسمية لروما.. وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بزيارة رسمية لدولة إيطاليا على رأس وفد أمنى رفيع المستوى تلبيةً لدعوة ماتيو بيانتيدوزى "وزير داخلية إيطاليا" .

و تم عقد جلسة مباحثات موسعة برئاسة الوزيرين بمقر وزارة الداخلية الإيطالية ، إستعرض الجانبان خلالها أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين فى مختلف المجالات الأمنية وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.

وأكد الوزير الإيطالى خلال اللقاء على أهمية دور مصر المحورى ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، مشيداً بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتلاحقة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بكافة أشكالها وخاصةً فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية ، مشيراً إلى إهتمام بلاده بتوسيع أطر وآليات التعاون الأمنى مع أجهزة الشرطة المصرية ورفع مستوى التنسيق الثنائى لمواجهة التحديات الأمنية التى إستجدت عقب تدهور الأوضاع السياسية فى عدد من دول العالم.

ومن جانبه أكد محمود توفيق – وزير الداخلية، على عمق العلاقات التى تربط البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المنظمة فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما قام محمود توفيق – وزير الداخلية، بزيارة عدد من المواقع الشرطية بدولة إيطاليا، حيث أشاد بمستوى جاهزية تلك المواقع، مؤكداً فى ختام زيارته على مواصلة التنسيق والتشاور لمجابهة التحديات الأمنية التى تهدد الأمن والسلم العالمى.