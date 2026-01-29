قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
خلال زيارة رسمية لروما.. وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا

وزير الداخلية خلال زيارته لإيطاليا
وزير الداخلية خلال زيارته لإيطاليا
مصطفى الرماح

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بزيارة رسمية لدولة إيطاليا على رأس وفد أمنى رفيع المستوى تلبيةً لدعوة ماتيو بيانتيدوزى "وزير داخلية إيطاليا" .

و تم عقد جلسة مباحثات موسعة برئاسة الوزيرين بمقر وزارة الداخلية الإيطالية ، إستعرض الجانبان خلالها أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين فى مختلف المجالات الأمنية وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.

وأكد الوزير الإيطالى خلال اللقاء على أهمية دور مصر المحورى ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، مشيداً بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتلاحقة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بكافة أشكالها وخاصةً فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية ، مشيراً إلى إهتمام بلاده بتوسيع أطر وآليات التعاون الأمنى مع أجهزة الشرطة المصرية ورفع مستوى التنسيق الثنائى لمواجهة التحديات الأمنية التى إستجدت عقب تدهور الأوضاع السياسية فى عدد من دول العالم.

ومن جانبه أكد محمود توفيق – وزير الداخلية، على عمق العلاقات التى تربط البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم المنظمة فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما قام محمود توفيق – وزير الداخلية، بزيارة عدد من المواقع الشرطية بدولة إيطاليا، حيث أشاد بمستوى جاهزية تلك المواقع، مؤكداً فى ختام زيارته على مواصلة التنسيق والتشاور لمجابهة التحديات الأمنية التى تهدد الأمن والسلم العالمى.

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

