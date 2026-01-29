القبض على فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة للراغبين مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزتها (هاتفان محمول " بفحصهم تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





