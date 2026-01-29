شايل سلاح ومخدرات.. القبض على سائق سيارة نقل جماعى تحرش بفتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة "نقل جماعى" لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات وسرقتها بالقاهرة.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بتضررها من قائد سيارة "نقل جماعى" لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها السيارة صحبته لتوصيلها وقام بالإستيلاء على حقيبتها بداخلها "هاتف محمول ، جهاز لاب توب" وفر هارباً.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ، وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الدقهلية) وبحوزته "فرد خرطوش ، كمية لمخدر الآيس" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





