موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا علي ملعب أمان بزينجبار.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تقام مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا غدا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا .

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس .

جاء فوز الأهلي علي يانج أفريكانز في الجولة الثالثة بهدفي محمود تريزيجيه.

ويتصدر الاهلي مجموعته برصيد7 نقاط بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي الجيش الملكي المغربي في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم شبيبة القبائل الجزائري