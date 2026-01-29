قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة الفرعون للأضواء.. هدف عالمي لصلاح يقود ليفربول لفوز ساحق ويقترب من أرقام قياسية
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
خلال زيارة رسمية لروما.. وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا
مشتريات المصريين من الذهب تتخطى 45 طنا خلال 2025
إمام عاشور يغيب عن بعثة الأهلي المسافرة لتنزانيا
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
منتصر الرفاعي

مع اقتراب العد التنازلي لمنافسات كأس العالم 2026 بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في توسيع قاعدة الاختيارات بحثا عن دماء جديدة قادرة على دعم صفوف الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، حيث وضعت العين الفنية للعميد ثلاثة أسماء شابة تحت المتابعة الدقيقة تمهيدًا لاحتمال ضمهم للقائمة الدولية.

ويتصدر القائمة حمزة عبد الكريم، الموهبة الواعدة التي خطفت الأضواء مؤخرًا بعد ارتباط اسمه بالانضمام إلى رديف نادي برشلونة الإسباني، إذ يرى فيه حسام حسن مشروع لاعب عالمي قادر على إحداث نقلة نوعية في الخط الأمامي للمنتخب.

كما يبرز اسم محمد عبد الله، جناح الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بعد ظهوره بمستويات لافتة في الدوري المحلي، مستفيدًا من سرعته الكبيرة وقدرته على الاختراق وصناعة الخطورة، ليصبح أحد الحلول الهجومية التي يضعها الجهاز الفني في حساباته.

ويكتمل الثلاثي بمحمد حمدي، الظهير الأيسر الشاب بنادي إنبي، الذي نجح في لفت الأنظار بفضل توازنه بين الواجبات الدفاعية والمساندة الهجومية، ليُطرح اسمه كخيار استراتيجي أو منافس قوي في مركز الظهير الأيسر داخل صفوف المنتخب.

المركز الرابع في أمم أفريقيا وبداية التحضير للمونديال

وكان منتخب مصر قد اكتفى بالمركز الرابع في النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويستعد الفراعنة، تحت قيادة حسام حسن، لمرحلة جديدة من الإعداد استعدادًا لمونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يخوض المنتخب المنافسات ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

حسام حسن منتخب مصر كأس العالم

