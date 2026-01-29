الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل

مع اقتراب العد التنازلي لمنافسات كأس العالم 2026 بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في توسيع قاعدة الاختيارات بحثا عن دماء جديدة قادرة على دعم صفوف الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، حيث وضعت العين الفنية للعميد ثلاثة أسماء شابة تحت المتابعة الدقيقة تمهيدًا لاحتمال ضمهم للقائمة الدولية.

ويتصدر القائمة حمزة عبد الكريم، الموهبة الواعدة التي خطفت الأضواء مؤخرًا بعد ارتباط اسمه بالانضمام إلى رديف نادي برشلونة الإسباني، إذ يرى فيه حسام حسن مشروع لاعب عالمي قادر على إحداث نقلة نوعية في الخط الأمامي للمنتخب.

كما يبرز اسم محمد عبد الله، جناح الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بعد ظهوره بمستويات لافتة في الدوري المحلي، مستفيدًا من سرعته الكبيرة وقدرته على الاختراق وصناعة الخطورة، ليصبح أحد الحلول الهجومية التي يضعها الجهاز الفني في حساباته.

ويكتمل الثلاثي بمحمد حمدي، الظهير الأيسر الشاب بنادي إنبي، الذي نجح في لفت الأنظار بفضل توازنه بين الواجبات الدفاعية والمساندة الهجومية، ليُطرح اسمه كخيار استراتيجي أو منافس قوي في مركز الظهير الأيسر داخل صفوف المنتخب.

المركز الرابع في أمم أفريقيا وبداية التحضير للمونديال

وكان منتخب مصر قد اكتفى بالمركز الرابع في النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وانتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويستعد الفراعنة، تحت قيادة حسام حسن، لمرحلة جديدة من الإعداد استعدادًا لمونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يخوض المنتخب المنافسات ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.