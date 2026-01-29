قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية المطروحة حاليًا لا تمثل اهتمامًا حقيقيًا لروسيا، موضحًا أنها وثيقة ثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ولا يوجد لروسيا دور مباشر فيها.

وأوضح زاسبكين، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يهم موسكو هو تحقيق مطالبها المعلنة، والتي تتعلق بالأساس بالملف الإقليمي، وضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى تحالفات عسكرية معادية لروسيا، إضافة إلى مطالب تتعلق بحجم وقدرات الجيش الأوكراني.

وأضاف أن أي تسوية سياسية شاملة يجب أن تتضمن جميع الملفات، بما فيها المطالب الروسية، مشددًا على أن موسكو لا تسعى إلى التوغل في عمق الأراضي الأوكرانية خارج المناطق الأربع محل النزاع حاليًا، معتبرًا أن حسم هذا الملف يمثل جوهر التسوية النهائية ووقف الحرب.

وأشار زاسبكين إلى أن المطالب الروسية تشمل إقليمي دونباس وخيرسون، مؤكدًا أن الحديث عن نية روسيا التوسع نحو وسط أو غرب أوكرانيا غير صحيح، موضحا أن زاباروجيا وخيرسون مدرجتان في الدستور الروسي باعتبارهما مناطق روسية، وهو ما يجعل الموقف الرسمي لموسكو واضحًا في هذا الشأن.

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

موعد صرف معاشات فبراير2026

بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

أرشيفية

بالأرقام.. الهجرة السلبية والفجوة السكانية تهدد إسرائيل

الشرطة الأمريكية

في حادث مينيابوليس.. "الأمن الداخلي" الأمريكية تقر إيقافا إدارياً لضابطين

تشاد

بعثة تقصي حقائق إفريقية تزور تشاد للوقوف على أوضاع حقوق النازحين السودانيين

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

