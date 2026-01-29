دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية المطروحة حاليًا لا تمثل اهتمامًا حقيقيًا لروسيا، موضحًا أنها وثيقة ثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ولا يوجد لروسيا دور مباشر فيها.

وأوضح زاسبكين، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يهم موسكو هو تحقيق مطالبها المعلنة، والتي تتعلق بالأساس بالملف الإقليمي، وضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى تحالفات عسكرية معادية لروسيا، إضافة إلى مطالب تتعلق بحجم وقدرات الجيش الأوكراني.

وأضاف أن أي تسوية سياسية شاملة يجب أن تتضمن جميع الملفات، بما فيها المطالب الروسية، مشددًا على أن موسكو لا تسعى إلى التوغل في عمق الأراضي الأوكرانية خارج المناطق الأربع محل النزاع حاليًا، معتبرًا أن حسم هذا الملف يمثل جوهر التسوية النهائية ووقف الحرب.

وأشار زاسبكين إلى أن المطالب الروسية تشمل إقليمي دونباس وخيرسون، مؤكدًا أن الحديث عن نية روسيا التوسع نحو وسط أو غرب أوكرانيا غير صحيح، موضحا أن زاباروجيا وخيرسون مدرجتان في الدستور الروسي باعتبارهما مناطق روسية، وهو ما يجعل الموقف الرسمي لموسكو واضحًا في هذا الشأن.