الرئيس السوري يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الرئيس السوري أحمد الشرع وصل منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.

ومنذ قليل ؛ صرحت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين بأن علاقات روسيا مع سوريا تتطور بشكل نشط.

وقال الكرملين في بيان له : أجندة المحادثات بين بوتين والشرع تتضمن قضايا التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن بوتين والشرع سيناقشان خلال محادثات في الكرملين قضايا تتعلق بتواجد القوات المسلحة الروسية في سوريا.

وقال أيضا : بوتين والرئيس السوري لديهما ما يبحثانه بشأن الوضع في المنطقة.



وأضاف الكرملين: مجموعة العمل الثلاثية بشأن أوكرانيا مستمرة وهناك اتفاق على ذلك وتُجرى المفاوضات على مستوى الخبراء.

وختم الكرملين بيانه : روسيا منفتحة على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا لكن التقدم سيعتمد على النهج البناء الذي يتبعه محاورو موسكو.