أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
أخبار البلد

الخارجية: صناعة القرار والتكامل مع دول حوض النيل «أولوية مصرية»

السفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية
الديب أبوعلي

أكد السفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية، أن العمل النقابي يمثل عنصرًا محوريًا وحلقة وصل فاعلة بين المستويات العمالية والسياسية والقيادية، إلى جانب دوره المهم على المستوى الشعبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتكامل بين الدول.

جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، حيث أوضح أن دول حوض النيل تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، وتربطها بالقاهرة علاقات تاريخية ممتدة، مؤكدًا أن العمل المشترك مع هذه الدول يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة لشعوب المنطقة.

وشدد نائب مساعد وزير الخارجية على أن الهدف الأول لمصر في القارة الأفريقية هو تحقيق التنمية دون المساس بحقوق أي طرف، مشيرًا إلى أن المحاور اللوجستية تأتي في مقدمة محاور التنمية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من مشروعات الربط البري واللوجستي بين دول القارة، من بينها إنشاء محاور لوجستية تربط مصر بعدد من الدول الأفريقية لتكون نقاط اتصال وتكامل، لافتًا إلى أن ملف التكامل مع دول حوض النيل يتصدر أولويات صناعة القرار في مصر.

وأشار السفير محمد صفوت إلى مشروع سد جوليوس نيريري الذي تنفذه الدولة المصرية في تنزانيا، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات التنمية والربط الكهربائي داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أنه يمثل حلقة وصل مهمة تعكس قوة العلاقات بين القاهرة والعواصم الأفريقية، وتجسد رؤية مصر الداعمة للتنمية المستدامة والتعاون المشترك داخل القارة.

السفير محمد صفوت وزير الخارجية الخارجية المصرية المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل اتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل حوض النيل دول حوض النيل القارة الأفريقية سد جوليوس نيريري تنزانيا نقابة النقل البري نقابات النقل البري النقل البري

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

مفتي الهند

مفتي الهند يدعو لوقف الحروب وترسيخ السلام والأمن في العالم

جانب من الفعاليات في جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يواصل العمل بكامل طاقته لاستيعاب الإقبال المتزايد

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يدين جريمة كراهية استهدفت أسرة مسلمة في مدينة ستوكبورت البريطانية

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

