الخارجية: صناعة القرار والتكامل مع دول حوض النيل «أولوية مصرية»

أكد السفير محمد صفوت، نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية، أن العمل النقابي يمثل عنصرًا محوريًا وحلقة وصل فاعلة بين المستويات العمالية والسياسية والقيادية، إلى جانب دوره المهم على المستوى الشعبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتكامل بين الدول.

جاء ذلك خلال كلمته بالمنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، حيث أوضح أن دول حوض النيل تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، وتربطها بالقاهرة علاقات تاريخية ممتدة، مؤكدًا أن العمل المشترك مع هذه الدول يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة لشعوب المنطقة.

وشدد نائب مساعد وزير الخارجية على أن الهدف الأول لمصر في القارة الأفريقية هو تحقيق التنمية دون المساس بحقوق أي طرف، مشيرًا إلى أن المحاور اللوجستية تأتي في مقدمة محاور التنمية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من مشروعات الربط البري واللوجستي بين دول القارة، من بينها إنشاء محاور لوجستية تربط مصر بعدد من الدول الأفريقية لتكون نقاط اتصال وتكامل، لافتًا إلى أن ملف التكامل مع دول حوض النيل يتصدر أولويات صناعة القرار في مصر.

وأشار السفير محمد صفوت إلى مشروع سد جوليوس نيريري الذي تنفذه الدولة المصرية في تنزانيا، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات التنمية والربط الكهربائي داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أنه يمثل حلقة وصل مهمة تعكس قوة العلاقات بين القاهرة والعواصم الأفريقية، وتجسد رؤية مصر الداعمة للتنمية المستدامة والتعاون المشترك داخل القارة.