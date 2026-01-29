الجيش الإيراني يعزز قواته بـ 1000 طائرة مسيرة لمواجهة تهديدات ترامب

أصدر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، تعليماته بتعزيز القوات المسلحة بـ “1000” طائرة مسيرة استراتيجية.



وبحسب وسائل إعلام إيرانية ؛ فقد صرح حاتمي قائلا : بعد إصدار أوامر دمج الطائرات المسيّرة البرية والبحرية، في ظل التهديدات المستقبلية، يبقى الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتعزيزها من أجل القتال السريع والرد الساحق على أي غزو أو معتدٍ على رأس أولويات الجيش”.

فيما ذكرت مصادر إيرانية مطلعة أن المسيرات الجديدة تتناسب مع التهديدات الحديثة وتتضمن فئات التدمير والهجوم والحرب الإلكترونية.



وأشارت المصادر إلى أن المسيرات الجديدة تتمتع بتصميم حديث لمهاجمة أهداف خاصة ثابتة ومتحركة في البحر والجو والبر.



جاء ذلك بعد تأكيدات أمريكية من مصادر متعددة بأن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس خيارات ضد إيران تشمل شن ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن وعدد من القادة.

