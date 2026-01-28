الجيش الإيراني: سنواجه أي تهديدات في البر والبحر والجو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الإيراني" أنه سيواجه أي تهديدات في البر والبحر والجو.

وأضاف: "الجيش الإيراني" أن الحشد العسكري الأمريكي قوة زائفة لا يخشاها، مؤكدا أن العدو يعلم بأنه سيتحمل خسائر كبيرة إذا أقدم على أي اعتداء.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لم تجر أي اتصالات خلال الأيام الماضية مع المبعوث الأمريكي ويتكوف، ولم تطلب إجراء مفاوضات مع واشنطن.

وأشار عراقجي، في تصريحات له، إلى أن هناك بعض الدول التي تقوم بالوساطة لخفض التوتر بالمنطقة وطهران على تواصل معها.

وقال عراقجي: “إذا كانت الولايات المتحدة تسعى للتفاوض فلا يمكن الحديث عن ذلك في ظل التوتر والتهديد”.

وأضاف: “لا يمكن ممارسة الدبلوماسية عبر التهديد العسكري، ولن يكون الأمر مجديا”.

وختم وزير خارجية إيران: “إذا أرادت الولايات المتحدة المفاوضات فعليها التخلي عن التهديدات والمطالب المفرطة وطرح القضايا غير المنطقية”.