مسؤول التنسيق بالجيش الإيرانى: سنواجه أي تهديدات والحشد الأمريكي لإرهابنا

أفاد مسؤول التنسيق في الجيش الإيرانى بأن بلاده ستواجه بحسم أي تهديدات في البر والبحر والجو.

وأضاف مسؤول التنسيق في الجيش الإيرانى بأن الهدف من الحشد العسكري الأمريكي هو إرهابنا ونحن لا نهاب القوة الزائفة.

وأردف مسؤول التنسيق في الجيش الإيرانى: العدو يعلم أنه سيتحمل خسائر كبيرة في حال أقدم على أي اعتداء.

كما قال قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بإيران، العميد علي رضا الهامي : نسعى لتطوير مستوياتنا القتالية بما يتناسب مع تهديدات وتقنيات العدو، كما نتعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز قدراتنا وزيادة مستوى جاهزيتنا.