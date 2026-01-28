الجيش الإيراني: أي مغامرة تقدم عليها واشنطن ستلحق بها خسائر فادحة

قال رئيس أركان الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، اليوم الأربعاء، إن أي مغامرة تقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية ستلحق بها خسائر فادحة.

وأضاف سياري، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز"، "أن الحل لمواجهة العدو في الوضع الحالي هو الوحدة والتماسك والدعم المتبادل"، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وأشار إلى أنه عندما لا يحقق العدو نتائج ملموسة عسكريا، فإنه يواصل الضغط في مجال الحرب الهجينة؛ وذلك فى إشارة لنشر الولايات المتحدة حاملات للطائرات.

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت أنها ستنفذ مناورة جوية تمتد لعدة أيام في الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران.