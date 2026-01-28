الرئيس الروسي يستقبل نظيره السوري في موسكو.. و يؤكد: جاهزون للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، نظيره السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء.





و خلال اللقاء قال الرئيس السوري: "لسوريا دور في تحقيق استقرار كلّ المنطقة"، ووجه الشكر لبوتين على مساعدته في تحقيق استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.





وأوضح: "نأمل في استمرار الدعم الروسي لوحدة سوريا".





و من جانبه قال الرئيس الروسي: "نعمل على تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات.. و علاقاتنا مع سوريا لها جذور ونواصل العمل على تنميتها".





وأضاف بوتين: "لدينا الكثير لنفعله في مسألة إعادة الإعمار ونحن جاهزون للمساهمة في إعادة إعمار سوريا".





كما أكد بوتين للشرع: "ندعم جهودكم في الحفاظ على وحدة سوريا".





وأشار كذلك: "روسيا وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وهذا تقدم ملحوظ ومن الضروري الحفاظ عليه".



